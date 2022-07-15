AKP Gölcük, MHP Gölcük’ü ağırladı

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölcük İlçe Başkanı Derya Aksoy Çavdar ve yönetimini ilçe binasında ağırladı. Başkan Seymen gerçekleştirilen ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Cumhur İttifakı Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneğidir. Bu ittifak, ülkemizin hayrı için uzun vadede kurulan bir ittifaktır. Özellikle memleketimizin dirliğine, güvenliğine ve güçlenmesine yurt dışından ve hatta içeriden yönelen sayısız tehditlere karşı Cumhur İttifakı’nın ne denli önemli olduğunu görmekteyiz” dedi.

“UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Açıklamasını sürdüren Seymen, “AK Parti Gölcük İlçe Teşkilatı olarak bizler de bu ittifakın ruhuna uygun bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı ile sürekli istişare ve tam bir uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nazik ziyaretlerinden ve hoş sohbetlerinden ötürü Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Derya Çavdar ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.