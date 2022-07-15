15 Tem 2022 - 13:00- Siyaset G: 15 Tem 2022 - 13:02

Çakır: FETÖ’yle tam ve gerçek bir şekilde mücadele edilmedi

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayanGelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, “FETÖ elebaşıyla boy boy resim çekilip, methiyeler dizenlerin daha sonra yüksek makamlara layık görülüp oturdukları bir ortamda, FETÖ’yle tam ve gerçek bir şekilde mücadele edildiği söylenemez” dedi
Çakır: FETÖ’yle tam ve gerçek bir şekilde mücadele edilmedi mask

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Çakır mesajında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz 2016’nın 6.yıldönümünde, milletimize ve devletimize yönelik hain darbeyi planlayan, katılan, maddi–manevi destek sağlayan, darbeleri meşrulaştırmaya çalışan tüm kesim, kişi ve zihniyetleri kınıyor, şiddetle lanetliyoruz.Darbe gecesi telefonlarını kapatanların, ulaşılamaz olanların,FETÖ elebaşıyla boy boy resim çekilip, methiyeler dizenlerin daha sonra yüksek makamlara layık görülüp oturdukları bir ortamda, FETÖ’yle tam ve gerçek bir şekilde mücadele edildiği söylenemez” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ZAMAN AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR”

Açıklamasının devamında ise Çakır, “15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonra da milletimiz darbeci hainlere karşı kendini siper ederek prim vermeyecek, tüm düşmanca saldırılara, aynı iman gücü ve vatan sevgisi ile karşı koyacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik yapılan bu hain girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Kendini tankların ve kurşunların önüne atarak canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Allah aziz milletimize başka acılar yaşatmasın” dedi.
# bir, ile, başkanı

15 Tem 2022 - 13:00 - Siyaset

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