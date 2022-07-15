Yaşlık’tan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, “‘Ezelden beridir hür yaşamış’ milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizin geleceğini karanlığa mahkûm etmek isteyen küresel emperyalist güçlerin iş birlikçisi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hainlerinin giriştiği kanlı işgal ve darbe kalkışmasını, destansı bir direnişle bozguna uğratmış, özgürlük ve millî irade adına tarihî bir zafer elde etmiştir.15 Temmuz, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilecek, dar bir siyasi bakış veya ideolojik yorumlarla geçiştirilecek bir hadise değildir. 15 Temmuz, yıllardır ülkemiz üzerinde oynanan işgal oyunlarına karşı teyakkuz hâlinde olmamızı gösteren önemli bir uyarı, tarihten ders almamızı net bir şekilde ortaya koyan büyük bir olay, vatansever herkes için milli bir davadır” dedi.