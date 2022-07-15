YRP: Çözüm yerine sorun üretiyorlar

Yeniden Refah Partisi (YRP) Çayırova İlçe Başkanlığı bir mesaj yayınlayarak Çayırova Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları eleştirdi. Yapılan açıklamada; “Çayırova Belediyesi’nin ilçede başlattığı çöp konteynerlarını yer altına alma çalışmaları daha yolun başında çözüm yerine sorun çıkardı.Görme engelli vatandaşların, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların ve çocukların kaldırımdan yola inmesine sebep olan çalışma Çayırovalı vatandaşları çileden çıkarttı.Çöp konteynerlarını yer altına almak için kaldırımların ortasına yapılan yeni çöp konteynerları vatandaşların kaldırımı kullanmalarını zorlaştırmanın yanı sıra kaldırımların bozuk halde bırakılmasından dolayı da görüntü ve çevre kirliliğine sebep oluyor” ifadelerine yer verildi.