Oktay Balcı Kocaelispor’da!

Kocaelispor dış transfer çalışmalarında etkili bir santrforla anlaşma sağladı. Yeşil siyahlılar Gölcükspor’un eski futbolcularından Oktay Balcı ile anlaştı.

ÇORUM FK’YA İMZA ATMAYA GİDİYORDU

Gölcükspor’un eski futbolcusu Oktay Balcı resmen Kocaelispor’da. Çorum Futbol Kulübü’nün çok istediği Oktay, Çorum’a imza atmaya hazırlanırken, Kocaelispor’dan gelen teklif üzerine tereddüt etmedi ve Çorum ekibinin verdiği paranın çok altında bir rakama yeşil siyahlı kulübe evet dedi. Oktay, Gölcükspor’da oynadığı dönemlerde “Bir gün Kocaelispor forması giymek bana da nasip olacak” demişti. Böylece Oktay’ın bu dileği de gerçekleşmiş oldu.

FUTBOLA MOLLAFENARİSPOR’DA BAŞLADI

Dilovası doğumlu, Darıca Bayramoğlu’nda ikamet eden Oktay futbola Gebze Mollafenarispor’da başladı. Oktay’ın üzerinde başarılı teknik adamlarından Sabahattin Kurnaz’ın büyük bir emeği bulunuyordu. Gölcükspor dışında Pendikspor, Ankara Adliye, Çorum Futbol Kulübü ve 24 Erzincan formaları da giyen Oktay son olarak Kırşehirspor’da oynadı. Oktay geçtiğimiz sezon oynadığı Erzincan ve Kırşehir formaları ile toplam 33 maçta 9 gole imza attı. 1997 doğumlu santrfor U-19 Milli takımında da ay yıldızlı formayı terletti.