İsmet’e Süper Lig’den ilgi

Kocaelispor’un başarılı file bekçilerinden İsmet Yumakoğulları’na Süper Lig’den ilgi olduğu öğrenildi. 1995 doğumlu file bekçisini İstanbulspor’un renklerine bağlamak istediği ifade edildi. 1. Lig’den de takımların radarında bulunan 27 yaşındaki kaleci 2 sezon önce Erokspor’dan Kocaelispor’a geldi ve geride bıraktığımız sezon 17 lig 3 de kupa maçında kaleyi korudu.