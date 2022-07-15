Gözler Safi Port’ta!

İlimizin ve ülkemizin önemli liman işletmelerinden, Derince ilçesi sınırları içerisinde yer alan Safi Port geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının ana sponsoru olmuştu. Başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta limanı ziyaret etti. Ziyaretin ardından yeni sezon için de anlaşma yapılması ile ilgili karar kılındığı öğrenildi.

NELER ÇEKTİLER NELER!

Ancak Safi Port’un ilimiz kulüplerine mesafeli yaklaşımı dikkatlerden kaçmıyor. Kocaelispor ve özellikle de sınırlarını temsil eden Belediye Derincespor Kulübü dev firma ile ilgili sağlıklı bir destek alabilmiş değil. Geçtiğimiz sezon çok zor günler geçiren Belediye Derincespor, 3. Lig’deki grubunda yine de son derece başarılı işlere imza atmış ve Play-Off maçlarını kıl payı kaçırmıştı. Sezon boyunca mali kriz yaşayan kulüpte futbolcular her şeye rağmen formayı terletmiş ve mücadelelerinden taviz vermemişti.

SESSİZ BEKLEYİŞ

Ancak yeni sezon öncesinde de Belediye Derincespor üzerindeki karabulutlar dağılmış değil. Kulüp içindeki anlamsız gerilim ve çekişmelerden ötürü an itibari ile bir arpa boyu adım atılabilmiş değil. Rakip takımların çoğu sezonu açtı ve kadrolarını kurmaya başladı. Çaresiz bir şekilde bekleyen sarı lacivertlilerde teknik adam konusu belli olmazken, geçtiğimiz sezon izlenen amatör futbolcuları takıma kazandırmanın yolları aranıyor.

İŞ BİRLİĞİ

Sadece Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin gözde limanlarından olan Safi Port’un Belediye Derincespor’a ne zaman sağlıklı bir şekilde el uzatacağı merak ediliyor. Kurumsal anlamda bir işbirliği, ana sponsorluk veya isim hakkı gibi desteklerle Derince temsilcisinin normalin çok altında rakamlarla ligde var olabileceğine kesin gözü ile bakılıyor. Günler hızla ilerlerken özellikle Derince camiası Safi Port’tan atılacak olan adımı bekliyor.