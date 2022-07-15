15 Tem 2022 - 13:42- Spor G: 15 Tem 2022 - 13:44

Gözler Safi Port’ta!
Gözler Safi Port’ta! mask

İlimizin ve ülkemizin önemli liman işletmelerinden, Derince ilçesi sınırları içerisinde yer alan Safi Port geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının ana sponsoru olmuştu. Başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta limanı ziyaret etti. Ziyaretin ardından yeni sezon için de anlaşma yapılması ile ilgili karar kılındığı öğrenildi.

NELER ÇEKTİLER NELER!

Ancak Safi Port’un ilimiz kulüplerine mesafeli yaklaşımı dikkatlerden kaçmıyor. Kocaelispor ve özellikle de sınırlarını temsil eden Belediye Derincespor Kulübü dev firma ile ilgili sağlıklı bir destek alabilmiş değil. Geçtiğimiz sezon çok zor günler geçiren Belediye Derincespor, 3. Lig’deki grubunda yine de son derece başarılı işlere imza atmış ve Play-Off maçlarını kıl payı kaçırmıştı. Sezon boyunca mali kriz yaşayan kulüpte futbolcular her şeye rağmen formayı terletmiş ve mücadelelerinden taviz vermemişti.

SESSİZ BEKLEYİŞ

Ancak yeni sezon öncesinde de Belediye Derincespor üzerindeki karabulutlar dağılmış değil. Kulüp içindeki anlamsız gerilim ve çekişmelerden ötürü an itibari ile bir arpa boyu adım atılabilmiş değil. Rakip takımların çoğu sezonu açtı ve kadrolarını kurmaya başladı. Çaresiz bir şekilde bekleyen sarı lacivertlilerde teknik adam konusu belli olmazken, geçtiğimiz sezon izlenen amatör futbolcuları takıma kazandırmanın yolları aranıyor.

İŞ BİRLİĞİ

Sadece Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin gözde limanlarından olan Safi Port’un Belediye Derincespor’a ne zaman sağlıklı bir şekilde el uzatacağı merak ediliyor. Kurumsal anlamda bir işbirliği, ana sponsorluk veya isim hakkı gibi desteklerle Derince temsilcisinin normalin çok altında rakamlarla ligde var olabileceğine kesin gözü ile bakılıyor. Günler hızla ilerlerken özellikle Derince camiası Safi Port’tan atılacak olan adımı bekliyor.

# ile, ardından, bir, Kocaelispor

15 Tem 2022 - 13:42 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.056.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince’de teklif almayan yok! mask
Derince’de teklif almayan yok!
Kocaelispor’dan 15 Temmuz paylaşımı mask
Kocaelispor’dan 15 Temmuz paylaşımı
İsmet’e Süper Lig’den ilgi mask
İsmet’e Süper Lig’den ilgi
Gözler Safi Port’ta! mask
Gözler Safi Port’ta!
Bizim Gökhan Yılmaz’dan, Mesut’a başarı dileği mask
Bizim Gökhan Yılmaz’dan, Mesut’a başarı dileği
Bu topla fileler havalanacak mask
Bu topla fileler havalanacak
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL