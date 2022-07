Derince’de teklif almayan yok!

Geride bıraktığımız sezon Play-Off maçlarını şanssız bir şekilde kaçıran 3. Lig takımlarımızdan Belediye Derincespor’da futbolcuların neredeyse tamamına teklifler geliyor. Melih, Taha, Berkay ve Mesut Can farklı takımlara giderken, Muhammed Enes Yılmaz, Sercan Uslu, Mehmet Tosun, Uğurcan İkikardeş, Efe Karaoğlu, Ramazan Özkabak gibi futbolcuları da farklı takımlar renklerine bağlamak istiyor. Efe’nin Nazilli, Muhammed Enes’in Karacabey ile adı geçerken, 52 Orduspor’un da Derince’nin futbolcularına kancayı taktığı öğrenildi. Takım içindeki belirsizlik ve kaos nedeni ile yaklaşan sezon öncesi futbolcuların her an yuvadan uçma ihtimali bulunuyor.