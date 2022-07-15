Osmanlı Turan il binasına kavuşuyor

Bir süre önce Kocaeli’de teşkilatlanan Osmanlı Turan Teşkilatı 13 Ağustos tarihinde birinci olağan kongresini gerçekleştirecek. İl Başkanlığını Serap Bilmez’in gerçekleştirdiği Derneğin olağan kongresi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezinde yapılacak. Kongre sonrası ise Acısı Vergi Dairesi yanında bulunan binada dernek binasının açılışı yapılacak. Açılışa Kocaeli Halkını davet eden Başkan Serap Bilmez, kongreye genel merkez düzeyinde de katılım olacağını ifade etti. Başkan Bilmez, Osmanlı Turan Teşkilatı Kocaeli İl Başkanı Serap Bilmez, Osmanlı ve Turan ülkesini aynı çatı altında birleştirmek için çıktıkları yolda kendisini bu vatanın evladı kabul eden herkesi kucaklamak için Osmanlı Turan Teşkilatını kurduklarını söyledi. Başkan Bilmez, “Bu teşkilatta biz sadece Türkiye sınırları içinde değil dünyada bulunan Osmanlı ve Turan ülküsünü kucaklayan tüm milletimizi kucaklamak için yola çıkmış bir harekatız” dedi.