Çakırözer: Gölcük Tersanesi, birilerine peşkeş mi çekilecek?

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Gölcük Tersane Komutanlığı bünyesindeki işlerle ilgili çeşitli iddialar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine taşındı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, harp gemilerinin inşası, bakımı ve onarımı yanında denizaltı yapının da gerçekleştirildiği ve 4 bin 200 personelin bulunduğu sanayi kuruluşlarından Gölcük Tersane Komutanlığı’ndaki işlere dikkat çekti.

“ŞEFFAF BİLGİ VERİLMELİ”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Çakırözer, “Gölcük Tersanesi’ndeki işlerle ilgili bize bazı iddialar ulaştı. İddialara göre tersanenin kendi imkânları ile gerçekleştirebileceği birçok iş, bazı özel şirketlere veriliyor. Hatta bu şirketlerin bazıları bu işleri doğrudan tersane içinde yapıyor. Mesela tersanede bir boya imalat fabrikası olmasına rağmen dışarıdan boya alımı yapıldığı ve eldeki boyaların da çürümeye terk edildiği iddia ediliyor. Kamunun zarara uğramasına neden olan bu usulsüzlük iddiaları hakkında kamuoyuna şeffaf bilgi verilmeli” dedi.

“GÖLCÜK TERSANESİ’NDE NELER OLUYOR?”

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT A.Ş’ye devredilen Tank Palet Fabrikası’nın işletmesindeki Katar’ın finansal ortaklığına dikkat çeken Çakırözer, “Gölcük Tersanesi’nde neler oluyor? Yoksa şimdi de Gölcük’teki paha biçilmez askeri tersanemiz birilerine ‘peşkeş’ mi çekilecek? Bu işin sonu stratejik askeri varlıklarımızın başında gelen Gölcük Tersanesi’nin özelleştirilmesi mi olacak? CHP olarak Tank Palet Fabrikası’nda olduğu gibi yeni bir peşkes faciasının yaşanmaması için konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

CİMER YASAĞI

Gölcük Tersanesi’nde çalışan askeri ve sivil 4 bin 200 personelin çalışma usullerine ilişkin de CİMER’e 23 kez başvuruda bulunulduğunu gündeme getiren Çakırözer, “Tersane personelinin resmi görevlendirmeyle dışarıda özel şirketlerde çalıştırıldığı, personelin çalışmadığı halde fazla mesai aldığı, çalışanların siyasi görüşü nedeniyle baskı, ayrımcılık ve mobbinge maruz kaldığı gibi kabul edilemez iddialar var. Bu iddialara ilişkin tam 23 kez CİMER başvurusu yapılmış. Ardından tersane çalışanlarının amirlerinden izin almadan CİMER başvurusu yapması yasaklanmış” değerlendirmesini yaptı. (Cumhuriyet)