Sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Malta Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf Derin'in (21) sürücülüğünü yaptığı 34 FA 5414 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak çocuk parkındaki kaydıraklara çarptı. Kazada Yusuf Derin ve araçta bulunan Enes K. (19) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Derin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Henüz 21 yaşında olan Yusuf Derin'in, yakın bir tarihte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Derin'in, kendi fotoğrafının üzerine "Ölümün takvimi yok" yazdığı görüldü. Yusuf Derin için Kozluk Camisinde cenaze namazı kılındı. Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Bağçeşme Mezarlığı'na götürüldü. Tabut götürüldüğü sırada Yusuf Derin'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.