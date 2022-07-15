Prof. Dr. Cüneyt Özkürkçügil Türkiye’nin gururu oldu

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türkiye’deki Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkcügil, ürolojik hastalıklarla ilgili yaptığı araştırmalar ve katıldığı kongrelerle sadece Türkiye’de değil dünya çapında ismini duyurmuş ve mesleki kariyer kazanmış önemli bir hekim. Mesleki birçok başarısı bulunan Özkürkcügil son olarak Dünya Kontinans Derneği/International Continence Society (Kadın Ürolojisi ve Fonksiyonel Üroloji) bilimsel komitesine seçildi. 5 Kişilik komiteye giren Özkürkçügil, ICS (International Continence Society) Developing World bilimsel komitesine seçilen ikinci Türk hekim oldu. Böylelikle bu alanında dünyadaki sayılı hekimlerden biri olduğunu tescilledi. Cüneyt Özkürkçügil ilk etapta 2025 yılına kadar bu görevini sürdürecek.

KENTİMİZE VE ÜLKEMİZE İZ BIRAKACAK

Aslen Konyalı olan ve Ankara Tıp Fakültesi mezunu CüneydÖzkürkçügil, 1996 yılında KOÜ’de göreve başlamıştı. 18. dönem SHP Milletvekili Ömer Türkçakal’ın damadı olan Cüneyd Özkürkçügil, Avukat Meral Türkçakal Özkürkcügil ile evli. Bir dönem Kocaeli Tabip Odası Başkanlığını da yürüten ve halen Türkiye’deki Kontinans Derneğinin Başkanı olan Özkürkçügil, “Ben sağlık anlamında, çalıştığım kuruma, bu kente ve bu ülkeye sağlık anlamında kalıcı değerler bırakmak için gayret gösteriyorum. Bu atılan önemli ve büyük bir adım. Bu adımın ardından çok daha başarılı müjdeler gelecek” dedi.

KONTİNANS NE ANLAMA GELİYOR?

Kontinans, idrar kaçırmamak, bir başka değişle idrar tutabilmek anlamına gelir. Çocuk, erkek, kadın olarak ele aldığımızda pek çok insanın bu tür rahatsızlıkları olabiliyor. Dünyada 400 milyon kadın idrar tutama sorunu yaşıyor. Ülkemizde de kadınların yüzde 40’ında bu sorun bulunuyor. Üroloji hekimlerinin üzerinde titizlikle durduğu bu hastalık, üroloji hekimlerini bir araya getirdi. Üroloji hekimleri bilgi paylaşımı yapabilmek, tanı ve tedavi yollarını genişletmek için sık sık bir araya gelir hatta bu birlikteliği bir çatı altında tutarak, hastalarına daha faydalı olmanın yollarını arıyor. Kontinans Derneği’ de bu yüzden kurulmuş önemli bir dernektir.