15 Tem 2022 - 15:38- Siyaset G: 15 Tem 2022 - 15:39

Koç: Türk halkı, demokrasi ve atılımı istiyor

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Türk Halkı, artık ‘demokrasi ve atılımı hemen şimdi’ tekrar istiyor” dedi
Koç: Türk halkı, demokrasi ve atılımı istiyor mask

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İl Başkanı Adem Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Başkanı Koç mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bundan altı yıl önce yaşadığımız o meşum günün yıl dönümünde geriye baktığımızda, hâlâ kanlı darbe girişimi üzerindeki sis perdesinin kalkmadığını, meclis soruşturması açılmasıyla ilgili başvuruların iktidar partilerinin milletvekillerinin oylarıyla engellendiğini, darbe girişimine iştirak eden suçlular yakalanırken; adeta bir cadı avı başlatılarak pek çok masum ve ilgisiz vatandaşımızın da mağdur edildiği bir dönemdeyiz.

“DARBENİN SİYASİ AYAĞI KİM?”

Kanlı darbe girişimini politik fırsata çevirip, bir oldu bitiyle Türkiye’nin parlamenter demokrasiden tek adam rejime evrilmeye çalışıldığı ve bunun neticesinde adeta sistemsel bir çöküşün eşiğine geldiğimiz günleri hep birlikte yaşıyoruz.Bugün Türk Halkı, artık ‘demokrasi ve atılımı hemen şimdi’ tekrar istiyor.Adalet sisteminin ve ekonominin yeniden inşası, dünya kamuoyunda bozulan ülkemiz imajının yeniden tesisi için hiç vakit kaybetmeden derhal seçim kararı alınması ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin siyasi ayağı ile ilgili gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması şarttır.

15 TEMMUZ GAZİLERİNİN PARASI

Liyakatsiz kadrolar elinde her geçen gün gittikçe bozulan ekonomiyi toparlamak için kullanılan ‘15 Temmuz gazi ve şehitleri için toplanan paraların’ bir an önce hak sahiplerine teslim edilmesinin gereğini bir kez daha hatırlatıyoruz.Bu toplanan bağışlar gazi ve şehit yakınlarımızın hakkıdır.Sözlerime son verirken, ülkemizin ve demokrasimizin darbecilerden korunması için canını seve seve veren şehitlerimizi saygıyla yâd ediyor; şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Vatan size minnettardır.”

# bir, ile, başkanı

15 Tem 2022 - 15:38 - Siyaset

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