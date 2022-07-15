Gölcük Belediyesi, ahırı yanan aileyi sevindirdi

Gölcük Belediyesi’nin sosyal hizmetlerde kullanmak amacıyla ekerek 20 ton buğday hasat ettiği tarladan elde ettiği samanlar ile İcadiye’de ahırı yanan ailenin yüzünü güldürdü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İcadiye Mahalle Muhtarı Recep Acar ile birlikte İcadiye Mahallesi’ne giderek kısa süre önce ahırı yanan ve hayvanları telef olan Fevzi Özbek’e 100 adet saman balyasını teslim etti.

“100 SAMAN BALYASINI TESLİM ETTİK”

Aileye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bir büyükbaş ile destek olduğumuz yetiştiricimizin ahırının onarımını da kısa sürede yapacağız. Allah; her türlü afetten ilçemizi ve tüm hemşehrilerimizi muhafaza eylesin” dedi.