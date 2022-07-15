Gölcük Belediyesi, ahırı yanan aileyi sevindirdi

Gölcük Belediyesi’nin sosyal hizmetlerde kullanmak amacıyla ekerek 20 ton buğday hasat ettiği tarladan elde ettiği samanlar ile İcadiye’de ahırı yanan ailenin yüzünü güldürdü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İcadiye Mahalle Muhtarı Recep Acar ile birlikte İcadiye Mahallesi’ne giderek kısa süre önce ahırı yanan ve hayvanları telef olan Fevzi Özbek’e 100 adet saman balyasını teslim etti.
“100 SAMAN BALYASINI TESLİM ETTİK”
Aileye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bir büyükbaş ile destek olduğumuz yetiştiricimizin ahırının onarımını da kısa sürede yapacağız. Allah; her türlü afetten ilçemizi ve tüm hemşehrilerimizi muhafaza eylesin” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.