5.Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübünün bu yıl 5.’sini düzenleyeceği Uluslararası balık yakalama yarışması 26-27-28 Ağustos 2022 tarihinde Kandıra Uzunkum plajında gerçekleşecek.
120 OLTA BALIKÇISI KATILACAK
Dünyanın birçok ülkesinden ve ülkemizin çeşitli illerinden 120 olta balıkçısının 60 takım olarak katılacağı yarışma 3 etaptan oluşacak. Yarışmada en çok puan toplayan 1.-2.-3.ve en büyük balığı yakalayan takım kupa ve sponsor ödülleri ile ödüllendirilecek.
31 TEMMUZ SON BAŞVURU TARİHİ
Karadeniz’in hırçın dalgalarına karşı bu heyecanı yaşamak isteyen olta balıkçıları 31 Temmuz 2022 tarihine kadar kocaelisurfcasting.com adresinden başvurularını yapabilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.