5.Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübünün bu yıl 5.’sini düzenleyeceği Uluslararası balık yakalama yarışması 26-27-28 Ağustos 2022 tarihinde Kandıra Uzunkum plajında gerçekleşecek.

120 OLTA BALIKÇISI KATILACAK

Dünyanın birçok ülkesinden ve ülkemizin çeşitli illerinden 120 olta balıkçısının 60 takım olarak katılacağı yarışma 3 etaptan oluşacak. Yarışmada en çok puan toplayan 1.-2.-3.ve en büyük balığı yakalayan takım kupa ve sponsor ödülleri ile ödüllendirilecek.

31 TEMMUZ SON BAŞVURU TARİHİ

Karadeniz’in hırçın dalgalarına karşı bu heyecanı yaşamak isteyen olta balıkçıları 31 Temmuz 2022 tarihine kadar kocaelisurfcasting.com adresinden başvurularını yapabilirler.