Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Hasanoğlu Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. hakimiyetindeki patpat adı verilen tarım aracı, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü İ.A. ve Ali Gümüş (67) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İ.A. ve Ali Gümüş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İ.A'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.