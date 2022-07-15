Büyükakın: “Memleketi bu sürece taşıyan yanlış adımları unutmayacağız”



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Milli İrade Meydanı’nda ‘Temmuzdan Sonsuza” adlı program gerçekleştirildi. Darbe girişiminin 6’ncı yıldönümünde Kocaelili birçok vatandaş o talihsiz geceyi andı. Program öncesi alanın giriş çıkış noktalarında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Alana giren vatandaşlar üst aramasından geçti. Saat 20.00’da başlayan programa kent protokolü ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum örgütleri miting alanında vatandaşlara ikramlarda bulundu.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen demokrasi nöbetine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, İlyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman, Saffet Sancaklı, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz hava komutanı tuğamiral Alper Yenier, Denizaltı Filosu Komumatını Tuğamiral Hasan Çankaya, Donanma Komutanlığı Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, Donanm komutanı Harekat Başkanı Tuğamiral Yusuf Akyüz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Eski Milletvekili Kemal Köse, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Lastik İş Sendikası Başkanı Alaaddin Sarı, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Gaziler, Şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

“KANSER HÜCRESİ GİBİ SIZDILAR”

Etkinlikte ilk konuşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdi. Bu meydan onbinlerin ruhunu yansıtıyor diyrek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Allah yokluğunuzu göstermesin. Şüphesiz bu bir anma günü O hain darbe girişimini hatırlatma günü. Unutturmama günü. Çocuklarımız öğretme günü. O gün bu milletin başına gelenleri, milletin iradesini gasp edenleri deşifre etme günü, onları lanetleme günü Onların karşısında aslanlar gibi dikilen, bedenini siper eden vatan evlatlarını anma günü. Yıllar yılı sinsi bir şekilde, aynı bir kanser hücresi gibi bu milletin bütün noktalarına, oranlarına sızdılar. Organize bir şekilde başı dışarıda olan bu örgüt mensupları katledecekleri günü sabırla beklediler. Bütün bu kötü günlerin karşısında imanla durmayı başarmış vatan evlatları sayesinde kahramanlık destanı yazıldı” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞTE ATILAN YANLIŞ ADIMLARI UNUTMAYACAĞIZ”

Büyükakın açıklamasının devamında, “Bu millet Değerlerden aldığı güç sayesinde Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara aktı. Hainlerin karşısında etten duvar oldu. O gün yaşananları unutmama, hatırlatma günü. O günlerden ders çıkarma günü. Bu millet onların karşısında selam duranları da unutmayacak, selam duranları unutmayacak, evinde televizyon karşısında kahve içenleri de unutmayacak . Bu millet mermilerin karşısında göğsünü siper edenleri de unutmayacak. Memleketi bu sürece taşıyan, geçmişte atılan yanlış adımları da unutmayacağız. Bunlardan ders çıkarmayı her daim bileceğiz.

“BU MİLLETİN EVLATLARI SÖZ KONUSU VATAN OLUNCA HER ŞEYİ BİR KENARA BIRAKMAYI BİLİR”

Milli iradeye karşı yönlendirilecek herhangi bir müdahaleye karşı dimdik duracağını buradaki varlığınız ile haykırıyorsunuz. İnşallah millete bir daha böyle destanlar yazmak lazım gelmez. Hem onlar hem de yerli işbirlikçileri bilsin ki bu milletin evlatları söz konusun vatan olduğunda her şeyi bir kenara bırakmayı bilir. Bu milletin evlatları o gün olduğu gibi bugün de benzer bir şeyi aklından geçirecek olursa onların karşısında durmayı yine bilecek. Ben o gün vatan uğruna, vatanın işgaline karşı duran, canını esirgemeyen vatan evlatlarının önünde saygı ile eğiliyorum” dedi.

“O GÜNÜN KAHRAMANLARI SİZLERSİNİZ”

Daha sonra kürsüye Dönemin Milli Savunma Bakanı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık çıktı. Işık konuşmasında, “6 yıl önce bu saatlerde hain darbe girişimi başlamıştı. 21.35 civanında ilk saldırı yapıldı. O ilk saldırı anından itibaren başta sayın cumhurbaşkanımızın çelikten iradesi, Türk Silah Kuvvetlerinin hainlere karışmayan kahramanları ve milletimiz sayesinde hain darbe girişimi bertaraf edildi. Her bir hain gereken karşılığı aldı. 15 Temmuz’da neler yaşandı bunları biliyorsunuz. Nasıl bir destan olduğuna yönelik söyleyecek çok fazla şeyim yok. Çünkü o günün kahramanları sizlersiniz. O döneminde milli savunma bakanı olarak şunları söylemek istiyorum. 15 Temmuz’dan yeterince ders çıkardık mı? Belki bugün sormamız gereken en önemli soru bu.

“İDAM OLSAYDI İDAM EDİLİRLERDİ”

251 şehidin kanı yerde kaldı mı? O dönem çalışmaların içinde bulunan bir kardeşiniz olarak rahatlıkla ifade edilebilir ki evet. 15 Temmuz’da gereken tüm dersleri Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti çıkardı. Bu ihanete teşebbüs eden her bir hanini yakalayıp adalete teslim ettik. Aradan geçen 6 yıllık süreç içerisinde bunların pek çoğu cezasını aldı. Eğer idam cezası yürürlükte olsaydı bunların birçoğunun idamı gerçekleşmiş olurdu. Bunlar gereken cezayı aldırlar. Türkiye Cumhuriyetini kimse bir daha içerden ele geçirerek küresel emperyalist güçlerin emellerine kimse hizmet etmesin diye gereken tüm tedbirler alındı. İftiharla söylüyorum Türk Ordusu dünyanın en kuvvetli ordusudur. Türk Ordusudur peygamber.

“KARAKOLDA İTİRAF EDİP MAHKEMEDE İNKAR ETTİLER”

Başka dersler de çıkardık. Bir daha kimse milli iradeye gasp etmesinde atılması gereken tüm adımları attık. Hala hayret ettiğim bir konu var. Bir ihanet şebekesi bir teşebbüste bulunmuş. Bunu küresel emperyalist güçlerin desteği ile yaptılar. Ne zaman başladı bu hain darbe teşebbüsü? 15 Temmuz’a gelene kadar neler yaşandı? 15 Temmuz’un akşamında neler yaşandı? Akıncı’da neler yaşandı? Emir komuta kimdeydi? Kim kime emir veriyordu? Bunların teşebbüs edenler tarafından mahkemede söylenmesi gerekirdi. Bazı kişiler karakollarda bazı şeyleri söyledi ama mahkemeye gelince inkar ettiler. 15 Temmuz’da medet umduklarının hala onlara yardımcı olma ümidiydi bu. 15 Temmuz ruhunun daima canlı tutulması gerektiğine inanıyorum” dedi.

“YAŞANANLAR GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇİYOR”

Son olarak kürsüye çıkan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “15 Temmuz Türk tarihi açısında ender rastlanan bir olay olarak tarihe geçmiş, dersler çıkardığımız, büyük bedeller ödediğimi önemli bir gün. Türk Milleti tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamayı tercih etmiş, ölüme her daim koşmuş. Bütün Türk İslam liderleri yatağında değil de Allah yolunda cihat ederek ölmeyi arzu etmiştir. 15 Temmuz’da aziz Türk milletine asımın nesli olduğunu bir kez daha göstermiş. Alçakça bu millete ihanet eden Asker kılıklı hainler Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına kast etmiştir. Biz ordusu olan bir millet değil milleti ordu olan bir milletiz. Asıl hedeflerinde ordumuzun itibarını zedelemekti. O gün hepimiz meydanlardaydık. Ben Muş Valisiydim. Yaşananların her biri gözümün önünden geçiyor. Bu alçaklar o valilik konağını bile vurmaya niyetlenmiş kadar gözü dönmüş alçak insanlar.

“BİR CEMAATİN KOD ADI OLMAZ”

Bu çetenin mensupları hiçbir zaman pişman olmadı. Bugün de pişman olmadılar yarın da olmayacak. Çünkü bunların sahipleri var. Sahipleri izin varsa konuşurlar. Her birinin kod adı var. Bir cemaatin, tarikatın kod adı olmaz. Aslında FETÖ İslam dinin içini boşaltmış, istismar etmiş, aziz milletin değer verdiği ne kadar değer manzumesi varsa bunları itibarsızlaştırmıştır. Asıl tehlike budur. Pişman değiller. Pişman da olmayacak. Mağduriyet algısı üzerine bir süreç yürüyor. Türkiye içinde ve dışında Türkiye alehtarlarına devam ediyorlar. Bize yapılan davranışları bireysel olarak affedebiliriz. Ama devletimize yapılan ihanetleri affetmek mümkün değildir. Büyük bir kahramanlık destanı yaşandı. O gece ölümü öldürenlere selam olsun. Bir kez daha bu darbe teşebbüsünü hafızalarda diri tutmanın önemini görüyoruz.