Fikri Işık: İdam olsaydı birçok isim idam edilirdi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Milli İrade Meydanı’nda ‘Temmuzdan Sonsuza” adlı program gerçekleştirildi. Darbe girişiminin 6’ıncı yıldönümünde Kocaelili birçok vatandaş o geceyi andı. Anma etkinliğinde konuşa Dönemin Milli Savunma Bakanı AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık idam cezası olsaydı idam teşebbüsünde bulunan birçok isimin idam edileceğini ifade etti.

O GÜNÜN KAHRAMANLARI SİZLERSİNİZ”

Dönemin Milli Savunma Bakanı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık çıktı etkinlikte yaptığı konuşmada, “6 yıl önce bu saatlerde hain darbe girişimi başlamıştı. 21.35 civanında ilk saldırı yapıldı. O ilk saldırı anından itibaren başta sayın cumhurbaşkanımızın çelikten iradesi, Türk Silah Kuvvetlerinin hainlere karışmayan kahramanları ve milletimiz sayesinde hain darbe girişimi bertaraf edildi. Her bir hain gereken karşılığı aldı. 15 Temmuz’da neler yaşandı bunları biliyorsunuz. Nasıl bir destan olduğuna yönelik söyleyecek çok fazla şeyim yok. Çünkü o günün kahramanları sizlersiniz. O döneminde milli savunma bakanı olarak şunları söylemek istiyorum. 15 Temmuz’dan yeterince ders çıkardık mı? Belki bugün sormamız gereken en önemli soru bu.

“İDAM OLSAYDI İDAM EDİLİRLERDİ”

251 şehidin kanı yerde kaldı mı? O dönem çalışmaların içinde bulunan bir kardeşiniz olarak rahatlıkla ifade edilebilir ki evet. 15 Temmuz’da gereken tüm dersleri Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti çıkardı. Bu ihanete teşebbüs eden her bir hanini yakalayıp adalete teslim ettik. Aradan geçen 6 yıllık süreç içerisinde bunların pek çoğu cezasını aldı. Eğer idam cezası yürürlükte olsaydı bunların birçoğunun idamı gerçekleşmiş olurdu. Bunlar gereken cezayı alırdılar. Türkiye Cumhuriyetini kimse bir daha içerden ele geçirerek küresel emperyalist güçlerin emellerine kimse hizmet etmesin diye gereken tüm tedbirler alındı. İftiharla söylüyorum Türk Ordusu dünyanın en kuvvetli ordusudur. Türk Ordusudur peygamber.

“KARAKOLDA İTİRAF EDİP MAHKEMEDE İNKAR ETTİLER”

Başka dersler de çıkardık. Bir daha kimse milli iradeye gasp etmesinde atılması gereken tüm adımları attık. Hala hayret ettiğim bir konu var. Bir ihanet şebekesi bir teşebbüste bulunmuş. Bunu küresel emperyalist güçlerin desteği ile yaptılar. Ne zaman başladı bu hain darbe teşebbüsü? 15 Temmuz’a gelene kadar neler yaşandı? 15 Temmuz’un akşamında neler yaşandı? Akıncı’da neler yaşandı? Emir komuta kimdeydi? Kim kime emir veriyordu? Bunların teşebbüs edenler tarafından mahkemede söylenmesi gerekirdi. Bazı kişiler karakollarda bazı şeyleri söyledi ama mahkemeye gelince inkar ettiler. 15 Temmuz’da medet umduklarının hala onlara yardımcı olma ümidiydi bu. 15 Temmuz ruhunun daima canlı tutulması gerektiğine inanıyorum” dedi.