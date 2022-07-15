15 Tem 2022 - 22:58- Gündem G: 15 Tem 2022 - 23:00

Fikri Işık: İdam olsaydı birçok isim idam edilirdi

15 Temmuz’da FETÖ Darbe girişiminin 6’ıncı yıl dönümünde Dönemin Milli Savunma Bakanı AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık idam cezası olsaydı idam teşebbüsünde bulunan birçok isimin idam edileceğini ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Fikri Işık: İdam olsaydı birçok isim idam edilirdi mask

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Milli İrade Meydanı’nda ‘Temmuzdan Sonsuza” adlı program gerçekleştirildi. Darbe girişiminin 6’ıncı yıldönümünde Kocaelili birçok vatandaş o geceyi andı. Anma etkinliğinde konuşa Dönemin Milli Savunma Bakanı AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık idam cezası olsaydı idam teşebbüsünde bulunan birçok isimin idam edileceğini ifade etti.

O GÜNÜN KAHRAMANLARI SİZLERSİNİZ”

Dönemin Milli Savunma Bakanı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık çıktı etkinlikte yaptığı konuşmada, “6 yıl önce bu saatlerde hain darbe girişimi başlamıştı. 21.35 civanında ilk saldırı yapıldı. O ilk saldırı anından itibaren başta sayın cumhurbaşkanımızın çelikten iradesi, Türk Silah Kuvvetlerinin hainlere karışmayan kahramanları ve milletimiz sayesinde hain darbe girişimi bertaraf edildi. Her bir hain gereken karşılığı aldı. 15 Temmuz’da neler yaşandı bunları biliyorsunuz. Nasıl bir destan olduğuna yönelik söyleyecek çok fazla şeyim yok. Çünkü o günün kahramanları sizlersiniz. O döneminde milli savunma bakanı olarak şunları söylemek istiyorum. 15 Temmuz’dan yeterince ders çıkardık mı? Belki bugün sormamız gereken en önemli soru bu. 

“İDAM OLSAYDI İDAM EDİLİRLERDİ”

251 şehidin kanı yerde kaldı mı? O dönem çalışmaların içinde bulunan bir kardeşiniz olarak rahatlıkla ifade edilebilir ki evet. 15 Temmuz’da gereken tüm dersleri Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti çıkardı. Bu ihanete teşebbüs eden her bir hanini yakalayıp adalete teslim ettik. Aradan geçen 6 yıllık süreç içerisinde bunların pek çoğu cezasını aldı. Eğer idam cezası yürürlükte olsaydı bunların birçoğunun idamı gerçekleşmiş olurdu. Bunlar gereken cezayı alırdılar. Türkiye Cumhuriyetini kimse bir daha içerden ele geçirerek küresel emperyalist güçlerin emellerine kimse hizmet etmesin diye gereken tüm tedbirler alındı. İftiharla söylüyorum Türk Ordusu dünyanın en kuvvetli ordusudur. Türk Ordusudur peygamber.

“KARAKOLDA İTİRAF EDİP MAHKEMEDE İNKAR ETTİLER”

Başka dersler de çıkardık. Bir daha kimse milli iradeye gasp etmesinde atılması gereken tüm adımları attık. Hala hayret ettiğim bir konu var. Bir ihanet şebekesi bir teşebbüste bulunmuş. Bunu küresel emperyalist güçlerin desteği ile yaptılar. Ne zaman başladı bu hain darbe teşebbüsü? 15 Temmuz’a gelene kadar neler yaşandı? 15 Temmuz’un akşamında neler yaşandı? Akıncı’da neler yaşandı? Emir komuta kimdeydi? Kim kime emir veriyordu? Bunların teşebbüs edenler tarafından mahkemede söylenmesi gerekirdi. Bazı kişiler karakollarda bazı şeyleri söyledi ama mahkemeye gelince inkar ettiler. 15 Temmuz’da medet umduklarının hala onlara yardımcı olma ümidiydi bu. 15 Temmuz ruhunun daima canlı tutulması gerektiğine inanıyorum” dedi.
# bir, ile, tarafından, AKP

15 Tem 2022 - 22:58 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.056.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
5.Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor mask
5.Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor
Gölcük Belediyesi, ahırı yanan aileyi sevindirdi mask
Gölcük Belediyesi, ahırı yanan aileyi sevindirdi
Çakırözer: Gölcük Tersanesi, birilerine peşkeş mi çekilecek? mask
Çakırözer: Gölcük Tersanesi, birilerine peşkeş mi çekilecek?
Kocaman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık" mask
Kocaman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık"
Yaşlık’tan 15 Temmuz mesajı mask
Yaşlık’tan 15 Temmuz mesajı
Emlak Kulübü'nden üyelerine eğitim semineri mask
Emlak Kulübü'nden üyelerine eğitim semineri
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL