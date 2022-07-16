16 Tem 2022 - 09:32- Gündem G: 16 Tem 2022 - 09:34

Kocaelispor’da 3 yeni transfer takımla ilk antrenmanına çıktı

Kocaelispor’da yeni transferler Cem Ekinci, Okan Eken ve Yalçın Kılınç takımla ilk antrenmanlarına çıktı. Takıma yeni katılan 3 futbolcu da antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.
Kocaelispor’da 3 yeni transfer takımla ilk antrenmanına çıktı mask
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Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeşil-siyahlıların yaz transfer döneminde Ankaragücü’nden kadrosuna kattığı deneyimli forvet Cem Ekinci, Manisa FK’den alınan golcü oyuncu Okan Eken ve Eyüpspor’dan transfer edilen tecrübeli stoper Yalçın Kılınç takımla ilk kez antrenmana çıktı. Üç futbolcu da antrenman öncesi basın mensuplarına yaptıkları açıklamada büyük bir camiaya gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

“KOCAELİSPOR’UN 2. LİG’DE İŞİ YOK”

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Cem Ekinci, “Kocaelispor’a karşı birçok kez oynadım. Buranın büyük bir camia olduğunu, büyük bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum. Kocaelispor’un 2. Lig’de işi yok. Bunu herkes biliyor. O yüzden elimizden geleni yapıp Kocaelispor’u bu sene şampiyon yapmak istiyoruz. Taraftarları mutlu etmek istiyoruz, her maçı kazanmak için oynayacağız” açıklamasında bulundu.

“SABIRSIZLIKLA OYNAMAYI BEKLİYORUM”

Manisa FK’den transfer edilen golcü oyuncu Okan Eken ise, “Büyük, köklü bir camiaya geldiğimin farkındayım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Geçen sezon burada rakip olarak oynadığım maçta çok heyecanlanmıştım. Sabırsızlıkla oynamayı bekliyorum” diye konuştu.

“KOCAELİSPOR’UN YERİ SÜPER LİG”

Eyüpspor’dan takıma katılan bir diğer transfer Yalçın Kılınç da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek, “Büyük bir camiaya geldim ve hedefler belli. Geçen seneyi geride bırakıp çok fazla konuşmamak lazım. Çünkü bu takım olarak bizi zehirleyebilir. Bu sene yeni bir sayfa açıldı. İnşallah biz de katkı sağlayacağız. Kocaelispor’un yeri Süper Lig. İnşallah kulübü tekrar oralara çıkartırız ve geçen sene üzülen insanları inşallah mutlu ederiz” dedi.

# bir, Kocaelispor

16 Tem 2022 - 09:32 - Gündem

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