Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu

Olay saat 18.00 sıralarında Orhan Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Nesrin K., birlikte yaşadığı ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde bulundu. Eşi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü. Nesrin K.'nin daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi. Polisin, Nesrin K.'nin ölüm olayıyla ilgili dini nikahlı eşinin de ifadesine başvuracağı belirtildi. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.