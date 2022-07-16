16 Tem 2022 - 10:12- Gündem G: 16 Tem 2022 - 10:14

Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi açık artırma ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi açık artırma ile satılacak
Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi açık artırma ile satılacak mask

İstanbul'un tarihi yapıları arasında yer alan Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi, açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Kadıköy Caddebostan sahilinde bulunan 22 bin 970 metrekare alanda kurulu köşk, 2 bin 700 metrekare net kapalı alana sahip. Son dönem Osmanlı Mimarisini yansıtan 5 katlı köşk, mimarisinin yanı sıra mekan tasarımları, iç ve dış süslemeleri ve tavan resimleri ile bilinmektedir.

Ragıp Paşa Köşkü, dış duvarlarında kullanılan teknik, iç mekandaki tavan süslemeleri ve yer döşemeleri dönemin tarzını yansıtması açısından korunmuş nadir eser statüsündedir. Köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmiş olup bilirkişi heyet raporuna göre muhammen bedeli 449 milyon 363 bin 491 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 

Köşkün ilk satış ihalesi, 2 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayındaki 1 Nolu Mezat Salonunda gerçekleştirilecek. 

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16 Tem 2022 - 10:12 - Gündem

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