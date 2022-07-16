Büyükşehir İtfaiyesi’nden Yalkim OSB İtfaiyesine eğitim

Ulusal ve uluslararası düzeyde verdiği eğitim hizmetleri ile adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bu kapsamda Yalova’da kurulu bulunan Yalkim Organize Sanayi Bölgesi’nin itfaiye personeline de mesleki eğitimler verdi.

2 GÜNLÜK EĞİTİM

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından verilen eğitimler, her grup için 2 gün sürdü. Eğitimler Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi Eğitim Merkezi Tesislerinde gerçekleştirildi. Yangına Müdahale ve Önleme Teknikleri konulu eğitimde konuk itfaiyecilere Yanma ve Yangın, Yangın Davranışı, Duman Oluşumu ve Riskleri, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri, Kişisel Korunma Ekipmanı, Yangına Müdahale Malzemeleri gibi birçok konuda teorik bilgiler aktarıldı.

UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitimin pratik bölümünde ise eğitim merkezindeki simulatörler kullanılarak Akaryakıt ve Gaz Yangınları ile Mücadele, Kapalı Alan Yangınlarında Yaklaşım ve Müdahale Metotları, Kapalı ve Dumanlı Ortamlarda İlerleme Teknikleri ile Farklı Yangın Senaryolarına Müdahale konularında uygulamalı çalışmalar yapıldı. Konuk itfaiyeciler, uygulamalı çalışmalarda gösterdikleri başarı ile göz doldurdu.