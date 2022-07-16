Büyükşehir İtfaiyesi’nden Yalkim OSB İtfaiyesine eğitim

Ulusal ve uluslararası düzeyde verdiği eğitim hizmetleri ile adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bu kapsamda Yalova’da kurulu bulunan Yalkim Organize Sanayi Bölgesi’nin itfaiye personeline de mesleki eğitimler verdi.
2 GÜNLÜK EĞİTİM
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından verilen eğitimler, her grup için 2 gün sürdü. Eğitimler Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi Eğitim Merkezi Tesislerinde gerçekleştirildi. Yangına Müdahale ve Önleme Teknikleri konulu eğitimde konuk itfaiyecilere Yanma ve Yangın, Yangın Davranışı, Duman Oluşumu ve Riskleri, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri, Kişisel Korunma Ekipmanı, Yangına Müdahale Malzemeleri gibi birçok konuda teorik bilgiler aktarıldı.
UYGULAMALI EĞİTİM
Eğitimin pratik bölümünde ise eğitim merkezindeki simulatörler kullanılarak Akaryakıt ve Gaz Yangınları ile Mücadele, Kapalı Alan Yangınlarında Yaklaşım ve Müdahale Metotları, Kapalı ve Dumanlı Ortamlarda İlerleme Teknikleri ile Farklı Yangın Senaryolarına Müdahale konularında uygulamalı çalışmalar yapıldı. Konuk itfaiyeciler, uygulamalı çalışmalarda gösterdikleri başarı ile göz doldurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.