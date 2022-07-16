Bu yolun sonu şampiyonluk olsun!

Son derece üzüntü verici bir şekilde 11 yıl sonra yükseldiği 1. Lig’den aynı sezon düşen Kocaelispor yeni sezonu yeni umutlarla açtı. Bu yıl da Teknik Direktör Fırat Gül’e emanet edilen takımın ilk antrenmanında 33 futbolcu yer aldı. Kesin olarak anlaşmaya varılan Okan Eken, Cem Ekinci ve Yalçın Kılınç da görücüye çıktı.

TAKIMLA TOPLANTI

Körfez Brunga Tesisleri'nde saat 15.00’te toplanan ve ilk antrenmanına 18.00’de başlayan Kocaelispor’da alt yapıdan da çok sayıda futbolcu da çalışmada yer aldı. Teknik Direktör Fırat Gül önce toplantı salonunda sohbet ettiği, antrenman öncesinde de takıma kısa bir konuşma yaptı.

2 EKSİK

Kocaelispor yöneticilerinin de izlediği çalışma öncesi özel bir işi olan Başkan Engin Koyun ilk antrenmanı takip edemedi. Yeni transferler Cem Ekinci, Okan Eken ve Yalçın Kılınç da takımla birlikte ilk antrenmanlarını yaparken moralli oldukları dikkatlerden kaçmadı. Atila Turan’ın takımdan ayrı düz koşu yaptığı yeşil siyahlılarda Onur Öztonga izinli, Diogo da uçağının gecikmesi nedeni ile antrenmanda yer alamadı.

22’SİNE KADAR İZMİT’TE

Kocaelispor 22 Temmuz’a kadar Körfez Brunga Tesisleri’nde antrenmanlarına devam edecek ve 25’inde Kızılcahamam’a gidecek. Ankara’da 31 Temmuz ve 4 Ağustos’ta 2 hazırlık maçı yapacak olan ekibimizin kampı 10 gün sürecek. İki günlük iznin ardından ise kafile Bolu’nun yolunu tutacak ve planlamaya göre Bolu’da da 4 maç yapacak.

Haber – Erdem ÖVÜÇ

Foto - Ali KÖKSAL