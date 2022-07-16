16 Tem 2022 - 14:19- Spor G: 16 Tem 2022 - 14:20

Fırat Gül: Ağır bir travmaydı… Atlatmak kolay olmadı
Fırat Gül: Ağır bir travmaydı… Atlatmak kolay olmadı mask

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül geride bıraktığımız sezon yaşadığı günleri hayatı boyunca unutmayacağını ifade etti. Gül ayrıca Kocaelispor’un yeni sezonda bir oyun kimliğine sahip olacağını ve kontrolü sürekli elinde tutan bir takım hüviyeti ile sahada yer alacağını vurguladı.

DOĞRU PLANLAMA

Küme düşülen sezonun travmasını üstlerinden atıp yeni sezona konsantre olduklarını söyleyen Fırat Gül şu ifadelere yer verdi: İstemediğimiz şekilde sona eren bir sezon yaşadık ve ciddi bir travma geçirdik. Hayatımın sonuna kadar o günleri unutmayacağım. Kolay değil... Koca camia… Çok da gayretliydik, inanmıştık ama kötü bir son yaşadık. Fakat orada kalamayız… Artık yeni bir yola girdik. Tekrar yukarıya çıkmak zorundayız. Bunun için de en başta takımı doğru kurup, doğru kadro mühendisliğiyle, dengeli, acele etmeden emin adımlarla gitmeliyiz.

DAVA ARKADAŞLARIMIZ

Sadece oyuncuların yeteneklerine bakmıyoruz aynı zamanda kişilik, karakter analizi de yapıyoruz. 38 maçlık zorlu yolda problem yaşamamak adına bunu hayata geçirmek zorundayız. Tüm futbolcularımız oyun ve karakter anlamında gideceğimiz hedefte bize dava arkadaşlığı yapacak durumda. Birkaç eksiğimizi de tamamlayıp inşallah bu sezon ligi domine edecek bir Kocaelispor oluşturmaya çalışacağız.

SADECE ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNÜYORUZ

Grubumuzda bizimle birlikte 20 takım var. 38 maçın tamamını kazanmak kolay bir iş değil ama biz şartlar ne olursa olsun tüm maçları kazanmak için, şampiyon bir takım gibi oynayacağız Şunun farkındayım... Bizden beklenti büyük. Şampiyonluk dışındaki bütün sonuçlar bizim için başarısızlık. Başarılı addedilebilmemiz için şampiyon olmamız lazım. Bizi zorlu bir lig bekliyor ama Kocaelispor camiası kenetlenirse önünde duracak herhangi bir engel yok.

POTANSİYELLİ GENÇLERE SAHİBİZ

Forvet, sol kanat ve kaleci ile ilgili ciddi araştırmalar içindeyiz. Temasta olduğumuz oyuncular var. İnşallah en kısa zamanda o isimleri de aramıza katacağız. Kocaelispor alt yapısında ciddi anlamda potansiyeli olan futbolcular da var. Bunları açığa çıkarmak bizim işimiz. 2-3’ünü bizzat raporumda belirttim. Birkaç tanesinde kararsızım. Profesyonel yapmasak da 19 yaş grubunda bu futbolcularımızı takibe devam edeceğiz ve yer yer A takımımıza alacağız.

KİŞİLERLE ZİHİNLERİ MEŞGUL ETMEMELİYİZ

Önceliğimiz tabii ki A takımımızı sezon boyunca tepede tutmak, bu süreçte de alt yapıdan olabildiğince oyuncuyu takımımıza kazandırmak. Mesajımız çok net… Birlik ve beraberlik zamanı… Kenetlenmemiz lazım… Zihinleri kişilerle meşgul etmemek lazım. Tek gerçek var o da Kocaelispor’un şampiyonluğu. Bu gerçeği hayata geçirmek için herkesin elini taşın altına koyması lazım.

KOCAELİSPOR DENİLDİĞİ ZAMAN…

Transferleri yaparken kesinlikle verim aldığımı düşünüyorum. Bizim bir planımız ve kurgumuz olacak. Zaman zaman dizilişlerimiz değişecek ancak oyun felsefemiz sabit kalacak. Oyunu rakibine kabul ettiren, kontrol eden bir Kocaelispor olacak. Kolay bir oyun tarzı değil. Geçen sezon çok fazla vaktimiz yoktu. Yeni sezon öncesi hazırlık kampı sürecinde düşündüğümüz plana en iyi şekilde adapte olmaya gayret edeceğiz. Bize kapanan takımlar da olacak. Şundan emin olunsun. Kocaelispor denildiği zaman herkesin aklına bir oyun formatı gelecek.

# ile, bir, Kocaelispor

16 Tem 2022 - 14:19 - Spor

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