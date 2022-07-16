Yalçın Kılınç: Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum

Kocaelispor’un son olarak Eyüpspor'da oynayan yeni stoperi Yalçın Kılınç ilk röportajını yaptı. Kocaelispor’a gelmekle doğru bir karar verdiğini ifade eden Yalçın, saygı ve sevginin olduğu yerde başarının da geleceğini belirtti.

GEÇEN SEZONU UNUTMAMIZ LAZIM

Yeni bir sayfa açılmasının gerekliliğine vurgu yapan Yalçın Kılınç şu görüşlere yer verdi: Büyük bir camiaya geldim… Hedefleri belli. Kulübümüz için geçen sezon iyi geçmedi. Futbolda bunlar yaşanıyor ancak geçen yılı bırakmak ve çok fazla da üzerine konuşmamak lazım. Çünkü bu duygu takım olarak bizi zehirleyebilir. Yeni bir sayfa açıldı. İnşallah bizler de Kocaelispor’a katkı sağlayacağız. Kocaelispor'un yeri 1. Lig de değil, Süper Lig... İnşallah kulübü tekrar oralara çıkartırız ve geçen sene üzülen insanları inşallah mutlu ederiz.

O MAÇTA TARAFTAR ÇOK ETKİLİ OLMUŞTU

Eyüpspor forması ile Kocaelispor’a rakip olmuştum. İlk maçtaki maçta 1-0 öne geçmiştik. Ardından skor 1-1 oldu ve taraftar daha da devreye girdi. Bizler de saha içinde bunu fazlası ile hissettik. Bu nedenle bizim de böylesi takımını çok seven taraftarını mutlu etmek, coşkulu bir şekilde maç izlemelerini sağlamamız lazım.

KAOSUN OLDUĞU YERDE MUTSUZLUK OLUR

Taraftarımızdan ricamız geçen sezonu bırakıp yeni sezona odaklanmaları. Ne olursa olsun her zaman her yerde hep beraberiz. Sonuna kadar bizleri desteklemelerini istiyorum. İnşallah hepsini mutlu edeceğiz. Takımdaki bazı futbolcuları tanıyorum. İyi bir ortam kurulacak gibi görülüyor. Herkes iyi niyetli bir şekilde olaya bakarsa, bir birine saygı duyarsa bu iş olur. Kaos ve mutsuzluk olan yerde kimse başarı beklemesin. Kısacası bu işi sevgi ile halledeceğiz.

LİG DÜŞMEDİM

Geçen sezon Eyüpspor ile 1. Lig’de oynadım. Şu an Kocaelispor’dayım… Benim için belki “Lig düştü” denilebilir. Ancak Kocaelispor’dan bahsediyoruz. Ligi neresi olursa olsun burası çok büyük bir camia ve hangi ligde yer aldıkları hiç önemli değil. Bunun yanında Kocaelispor’un şampiyonluk hedefi fazlası ile var. Daha önce Fırat hocamızla uzun süre çalışma fırsatı da buldum. Bunlar birleşince de doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.