Okan Eken: Atabildiğim kadar atacağım

Geride bıraktığımız sezon Manisa Futbol Kulübü ile Kocaelispor’a karşı rakip olan ve bu sezon Kocaelispor ile anlaşan santrfor Okan Eken ilk antrenman öncesi basının sorularını yanıtladı. Köklü bir camiaya geldiğini vurgulayan Okan, gol sayısı vermedi ve “Atabildiğim kadar gol atmayı arzuluyorum” dedi.

SABIRSIZIM

Heyecanlı bir sezonun kendisini beklediğini belirten başarılı golcü şu şekilde konuştu: En başta transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İki taraf da konuştu, ufak tefek problemler çözüldü, anlaşıldı ve birliktelik gerçekleşti. Büyük, köklü bir camiaya geldiğimin farkındayım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Geçen sezon burada rakip olarak oynadığım maçta çok heyecanlanmıştım. Sabırsızlıkla oynamayı bekliyorum. Forma numaram belli değil. Bunu sonra kararlaştıracağız. Gol sayısı ile ilgili de elimden geleni yapacağım ve atabildiğim kadar gol atmayı arzuluyorum.