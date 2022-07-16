Cem Ekinci: Taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz

Son olarak Ankaragücü’nde forma giyen ve şampiyonluk yaşayan futbolculardan Cem Ekinci, Kocaelispor ile anlaşmıştı. Başarılı kanat forvet ilk antrenmanda, ellerinden geleni yapıp, yeşil siyahlı kulübün şampiyon olması için var gücü ile mücadele edeceğini ifade etti.

BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM

Büyük bir camiaya geldiğinin altını çizen Cem Ekinci şu şekilde konuştu: Öncelikle herkese kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Kocaelispor'a karşı birçok kez oynadım. Buranın büyük bir camia olduğunu, büyük bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum. Buraya gelmemdeki en önemli etkenler bunlardı. Kocaelispor'un 2. Lig'de işi yok, bunu herkes biliyor. O yüzden elimizden geleni yapıp Kocaelispor'u bu sene şampiyon yapmak istiyoruz.

HER MAÇIMIZI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

İyi bir ortama geldiğimi düşünüyorum. Zaman geçtikte de arkadaşlarımızla daha çok kaynaşacağız. Taraftarımızı her maç bekliyoruz. Tüm Türkiye Kocaelispor taraftarının takımını yalnız bırakmadığını iyi biliyor. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız ve taraftarımızı mutlu etmek için mücadele edeceğiz.