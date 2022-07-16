Diop da Sherrif’e gidebilir

Kocaelispor’a geçen sezon kazandırılan ve 5 yıllık anlaşma yapılan Mouhamed Diop ile Sakaryaspor ve Keçiörengücü ciddi bir şekilde ilgilenmişti. Genç Senegalli’yi Moldova takımlarından Sherrif Tiraspol takımı renklerine bağlamak istiyor. Kocaelispor Kulübü yatırım transferi olarak 100 bin Euro yetiştirme bedeli ile aldığı Diop’u kiralamaya karar vermiş, futbolcunun çok yüksek bir bonservis bedeli sonrası tüm hakları ile kulüpten çıkabileceğini belirtmişti. Moldova ekibi ile temaslar sıcak şekilde devam ediyor. Bilindiği gibi Sherrif Tiraspol, Rasheed Akanbi’yi renklerine bağlamıştı. Aynı takım Kolovos’un bir önceki kulübüydü.