Yeni malzemeler gıcır gıcır

Kocaelispor’un yeni sezon malzeme tedarikçisi Diadora olmuştu. İlk antrenmanda yen malzemeler de yakından incelendi. Gerek teknik ekip gerekse de futbolcu grubu malzemeleri beğendiklerini ifade etti. Antrenman malzemelerinin önümüzdeki hafta itibari ile yeni sezon formalarının da 1 Ağustos itibari ile Çarşı Yapı ve 41 Burda’daki Betaspor mağazaları ile Kent Meydanı’ndaki Kocaelispor mağazasından alınabileceği belirtildi. Bu arada Kocaelispor’un diğer ürünlerinin de kısa sürede mağazalardaki yerini alacağı kaydedildi.