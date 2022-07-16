Kanat forvet için Beykan Şimşek ilk sırada

Dış transfer çalışmalarında tempo düşürmeden yoluna devam eden Kocaelispor’da kanat forvetlerle temaslar devam ediyor. Yeşil siyahlılar geçtiğimiz sezon da Kocaelispor ile anılan Beykan Şimşek ile görüştü. Temaslar sıcak şekilde devam ederken Beykan’ın da mutlak şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Kocaelispor’da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

GÖZTEPE’NİN FUTBOLCUSU

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve Göztepe ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Beykan Şimşek, Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu ve Sakaryapor’da kiralık olarak forma giydi. Osmanlıspor’ın da formasını giyen etkili kanat forvet son olarak Bandırmaspor’da oynadı. Beykan’ın Süper Lig’de 48, 1. Lig’de 125, 2. Lig’de de 31 maçı bulunuyor. Transfer komitesi geçtiğimiz sezonun devre arasında direkten dönen transferi bu kez bitirmek istiyor.