Kanat forvet için Beykan Şimşek ilk sırada

Dış transfer çalışmalarında tempo düşürmeden yoluna devam eden Kocaelispor’da kanat forvetlerle temaslar devam ediyor. Yeşil siyahlılar geçtiğimiz sezon da Kocaelispor ile anılan Beykan Şimşek ile görüştü. Temaslar sıcak şekilde devam ederken Beykan’ın da mutlak şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Kocaelispor’da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
GÖZTEPE’NİN FUTBOLCUSU
Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve Göztepe ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Beykan Şimşek, Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu ve Sakaryapor’da kiralık olarak forma giydi. Osmanlıspor’ın da formasını giyen etkili kanat forvet son olarak Bandırmaspor’da oynadı. Beykan’ın Süper Lig’de 48, 1. Lig’de 125, 2. Lig’de de 31 maçı bulunuyor. Transfer komitesi geçtiğimiz sezonun devre arasında direkten dönen transferi bu kez bitirmek istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.