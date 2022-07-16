Gökhan Değirmenci TAMAM!

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor’da merak edilen soru yanıt buluyor. Yeşil siyahlılarda kaleci Gökhan Değirmenci ile her konuda anlaşıldı. Küçük pürüzlerin giderilmesi sonrasında deneyimli file bekçisinin Kocaelispor’a imza atması bekleniyor. Gökhan Değirmenci geride bıraktığımız sezon Bandırmaspor’un kalesini korumuş ve Play-Off maçları dahil 37 maçta kaleyi korumuştu.

İSMET’İN DURUMUNA GÖRE 1 KALECİ DAHA

İstanbulspor ile oynanan 1. Lig Play-Off finalinde de mücadele eden 33 yaşındaki file bekçisinin lisansı elindeydi. Altay, Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe, Gaziantepspor, Boluspor ve Akhisarspor kalelerini de koruyan Gökhan, 1. Lig’de 185, Süper Lig’de Süper Lig’de de 81 maça çıktı. Kocaelispor’un kaleci adayları arasında Sakaryaspor’dan Furkan Köse, Antalyaspor’dan Ataberk Dadakdeniz, Kasımpaşa’dan 22 yaşındaki Mehmet Enes Sarı yer alıyordu. İsmet’in transfer durumuna göre bir kaleci daha takıma kazandırılması gündeme gelebilir.