Cisse Tuzlaspor’da!

Kocaelispor’un geçen sezon kadrosuna kattığı yabancı futbolculardan Abdoulaye Cisse, 1. Lig takımlarından Tuzlaspor ile anlaştı. İstanbul kulübü resmi hesaplarından transferi duyurdu. Cisse, “Futbol oynama özgürlüğüm kısıtlanıyor” diyerek Kocaelispor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti ve büyük bir risk aldı. Kocaelispor Kulübü’nün Tuzla tarafına “Gelin görüşelim bu şekilde anlaşma sakıncalı” demesine rağmen Tuzla ekibinin neden bu transfere imza attığına anlam verilemedi.