Kolovos ile kopamadık!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sherrif takımından Kocaelispor’a transfer olan Dimitris Kolovos sezonun ilk antrenmanı öncesi Brunga Tesisleri’ne geldi. Fesih müzakeresi için tesislere gelen Kolovos antrenmanın sonlarına doğru sahaya indi ve Teknik Direktör Fırat Gül ile bir süre konuştu. Statü gereği forma giyemeyecek olan orta saha oyuncusuna Sakaryaspor ve Pendikspor talipti.
TEKLİFLERİ BEKLETİYOR
Kolovos’un kendisine gelen teklifleri dondurduğu belirtilirken, futbolcu henüz yeşil siyahlı kulüpten resmi olarak ayrılmadı. 29 yaşındaki Yunan futbolcunun Temmuz maaşı ödendiği için 30 Ağustos’a kadar bir yere gitme ya da kulübü şikayet etme şansı yok. Kolovos yeni bir takımla anlaşana kadar aylık 30 bin Euro maaş almaya devam edecek. Futbolcunun bu sezon için anlaşmasında 300 bin Euro sabit ücret yazılı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.