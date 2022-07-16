Veli Başkurt transfer komitesinden ayrıldı

Kocaelispor’da Veli Başkurt yeni görev dağılımının ardından İdari İşlerden Sorumlu Yönetici olmuş ve transfer komitesinde yer almıştı. Sezonun ilk antrenmanında transfer komitesinden Ekrem Can ve Abidin Akyol ile futbol şubeden Yaşar Arslan yer alırken, Başkurt ise tesislere geç geldi. Bir kaç gündür Veli Başkurt’un başta transfer süreci olmak üzere bazı gelişmeler nedeni ile rahatsız olduğu biliniyordu. Başkurt'un transfer komitesindeki görevinden istifa ettiği, yaşanan şok gelişmenin altında fikir anlaşmazlığı olduğu belirtildi.