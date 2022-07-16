İşte efsane Mesut Öçbe! 75 yaşında sahaya çıkacak!

Kartepe’nin ve Kocaeli’nin amatör futbola hizmet etmiş önemli spor adamlarından, Maşukiyespor’un onursal başkanı, Futbol Eski İl Temsilcisi ve KASKF Kurucu üyelerinden Mesut Öçbe bu yıl ikincisinin düzenleneceği Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası’nda Maşukiye 50 yaş üstü takımı ile sahadaki yerini alacak. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu olan Mesut Öçbe kura çekiminde yer aldı ve 75 yaşındaki duayen spor adamı turnuvanın Kartepe ilçesini bir araya getirdiğini, ilçedeki sosyalleşme ve dostluğun pekişeceği organizasyonda yer alacağı için mutlu olduğunu ifade etti.