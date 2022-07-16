Zonguldak Kömür sezonu açtı

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Zonguldak ekibi kentte iki haftalık çalışmanın ardından Bolu'da kampa gidecek.

KAMP BOLU’DA

Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda Teknik Direktör Şenol Demir nezaretinde gerçekleştirilen antrenman öncesi Demir, futbolcularla mini bir toplantı yaptı ve yeni sezon öncesi başarılar diledi. Zonguldak Kömürspor kentte iki haftalık çalışmanın ardından Bolu'da kampa gidecek.

SAÇMA SAPAN ŞEYLER

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir, “Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Zor bir gruptayız. Söylüyoruz bunu ama insanlar yanlış anlıyor. Şenol hoca gruptan korktu gibi saçma sapan şeyler yazmasın. Ben hiçbir gruptan da rakipten de ne futbolculuğumda ne hocalığımda korkmadım. U19 takımı ile çıksam da yine korkmam bunu da belirteyim” dedi.