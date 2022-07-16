Zonguldak Kömür sezonu açtı

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Zonguldak ekibi kentte iki haftalık çalışmanın ardından Bolu'da kampa gidecek.
KAMP BOLU’DA
Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda Teknik Direktör Şenol Demir nezaretinde gerçekleştirilen antrenman öncesi Demir, futbolcularla mini bir toplantı yaptı ve yeni sezon öncesi başarılar diledi. Zonguldak Kömürspor kentte iki haftalık çalışmanın ardından Bolu'da kampa gidecek.
SAÇMA SAPAN ŞEYLER
Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir, “Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Zor bir gruptayız. Söylüyoruz bunu ama insanlar yanlış anlıyor. Şenol hoca gruptan korktu gibi saçma sapan şeyler yazmasın. Ben hiçbir gruptan da rakipten de ne futbolculuğumda ne hocalığımda korkmadım. U19 takımı ile çıksam da yine korkmam bunu da belirteyim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.