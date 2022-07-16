Dilan Atak’tan büyük başarı

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı’nın başarılı sporcusu Bursa’daki 15 Temmuz’da yapılan İl Karmaları Dağ Koşuları Ligi Milli Birlik ve Beraberlik Osmangazi Dağ Koşusu yarışması Büyük Kadınlar Takım kategorisinde girdi ve büyük bir başarıyı imza attı. Dilan bu performansından ötürü Milli takıma davet edildi.