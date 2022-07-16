İzmit Belediyespor gururumuz oldu

İzmir’de düzenlenen Spor toto 1. Lig Kulüpler Atletizm yarışmasında İzmit Belediyespor Kadın Takımı üçüncü oldu. Ligde Batman Petrolspor 123 puan ile birinci, Mardin Atletizm Spor Kulübü 107 puan ile ikinci, İzmit Belediyespor ise 103 puan ile üçüncü oldu. Turgut Demirkıran ve İlker Laç’ın antrenörlüğündeki atletizm takımı kıl payı Süper Lig’i kaçırdı.

DERECELER

Gözdenur Bayrak - Uzun atlamada şampiyon

Gözdenur Bayrak - 100 metre engellide şampiyon

Dilan Atak - 5.000 metrede şampiyon

Songül Erbek - 400 metrede – ikinci

Songül Erbek – 400 metre engellide ikinci

Dilara Çakmak - 200 metre - ikinci

4x400 metre Bayrak takımı ikinci

4x100 metre bayrak takımı ikinci

Şeydanur Okutan - Disk atmada ikinci

Zeynep Delfin Durmuş - 3 adım atlamada ikinci

Dilan Atak - 3.000 metrede - üçüncü

Cansu Çahan - 800 metrede - üçüncü

Fatma Şimal Dinçer – 100 metrede üçüncü

KADINLAR 1.LİGİ

1.Batman Petrolspor – 123 puan

2.Mardin Atletizm – 107

3.İZMİT BELEDİYESPOR – 103

4.Momentum SK – 65

5.Mersin Amatör Atletizm – 59

6.Kırıkkale Olimpik – 52,5

7.Boğaziçi Üniversitesi SK – 46.5

ERKEKLER 1.LİG

1. Konya BŞB SK – 201 puan

2.Batman Petrolspor – 197

3.Ankara Jandarmagücü SK – 182

4.Osmangazi Bld Spor – 163

5.Adana Yüreğir Bld Spor – 136

6.Samsun Tekkeköy Bld Spor – 127

7.Kırıkkale Olimpik – 126

8.Kocaeli BŞB Kağıtspor – 97

9.Kayseri Gençlik SK – 92

10.Erzurum BŞB Spor – 90

11.Malatya BŞB Spor – 89

12.Gaziaemir Bld Spor – 32