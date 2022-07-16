İzmit Belediyespor gururumuz oldu

İzmir’de düzenlenen Spor toto 1. Lig Kulüpler Atletizm yarışmasında İzmit Belediyespor Kadın Takımı üçüncü oldu. Ligde Batman Petrolspor 123 puan ile birinci, Mardin Atletizm Spor Kulübü 107 puan ile ikinci, İzmit Belediyespor ise 103 puan ile üçüncü oldu. Turgut Demirkıran ve İlker Laç’ın antrenörlüğündeki atletizm takımı kıl payı Süper Lig’i kaçırdı.
DERECELER
Gözdenur Bayrak - Uzun atlamada şampiyon
Gözdenur Bayrak - 100 metre engellide şampiyon
Dilan Atak - 5.000 metrede şampiyon
Songül Erbek - 400 metrede – ikinci
Songül Erbek – 400 metre engellide ikinci
Dilara Çakmak - 200 metre - ikinci
4x400 metre Bayrak takımı ikinci
4x100 metre bayrak takımı ikinci
Şeydanur Okutan - Disk atmada ikinci
Zeynep Delfin Durmuş - 3 adım atlamada ikinci
Dilan Atak - 3.000 metrede - üçüncü
Cansu Çahan - 800 metrede - üçüncü
Fatma Şimal Dinçer – 100 metrede üçüncü
KADINLAR 1.LİGİ
1.Batman Petrolspor – 123 puan
2.Mardin Atletizm – 107
3.İZMİT BELEDİYESPOR – 103
4.Momentum SK – 65
5.Mersin Amatör Atletizm – 59
6.Kırıkkale Olimpik – 52,5
7.Boğaziçi Üniversitesi SK – 46.5
ERKEKLER 1.LİG
1. Konya BŞB SK – 201 puan
2.Batman Petrolspor – 197
3.Ankara Jandarmagücü SK – 182
4.Osmangazi Bld Spor – 163
5.Adana Yüreğir Bld Spor – 136
6.Samsun Tekkeköy Bld Spor – 127
7.Kırıkkale Olimpik – 126
8.Kocaeli BŞB Kağıtspor – 97
9.Kayseri Gençlik SK – 92
10.Erzurum BŞB Spor – 90
11.Malatya BŞB Spor – 89
12.Gaziaemir Bld Spor – 32
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.