Yıldızlı: Sağlıkçıların hedef gösterilmesine son verilmeli

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Canımızı kurtarmak için özveri ile çalışan sağlıkçılarımızın görev başındayken kendi can tehlikesini düşünmek zorunda kalması, ülkemizin en büyük ayıplarından biri haline geldi!! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi ne yazık ki ilimizde yaşandı. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde fiziksel ve sözlü şiddete uğrayan acil servis doktorumuz ile servis görevlisi sekreterimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ilk değil ancak son olması için gerekli yaptırımların ve önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun ilk adımı da daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi sağlık çalışanlarının kürsü başından şiddete teşvik edici söylemlerle hedef gösterilmesine son verilerek başlanmalı.”