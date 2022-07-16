Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Canımızı kurtarmak için özveri ile çalışan sağlıkçılarımızın görev başındayken kendi can tehlikesini düşünmek zorunda kalması, ülkemizin en büyük ayıplarından biri haline geldi!! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi ne yazık ki ilimizde yaşandı. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde fiziksel ve sözlü şiddete uğrayan acil servis doktorumuz ile servis görevlisi sekreterimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ilk değil ancak son olması için gerekli yaptırımların ve önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun ilk adımı da daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi sağlık çalışanlarının kürsü başından şiddete teşvik edici söylemlerle hedef gösterilmesine son verilerek başlanmalı.”
16 Tem 2022 - 14:36- Siyaset Güncelleme: 16 Tem 2022 - 14:39
Yıldızlı: Sağlıkçıların hedef gösterilmesine son verilmeli
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi ilimizde yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde hasta ve yakını tarafından sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddet dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
dalga - her saldırının arkasında iktidarın verdigi gizli destek var.adam gibi bir kanun çıkarmadılar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.