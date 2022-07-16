16 Tem 2022 - 15:58- Siyaset G: 16 Tem 2022 - 15:59

Yıldız: Çayırova Belediyesi, çözüm yerine sorun üretiyor

YRP Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız, “Belediyenin ilçede başlattığı çöp konteynırlarını yer altına alma çalışmaları daha yolun başında çözüm yerine sorun çıkardı” dedi
Yıldız: Çayırova Belediyesi, çözüm yerine sorun üretiyor mask
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Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız, Çayırova Belediyesi’nin ilçede başlattığı çöp konteynırlarını yer altına alma çalışmalarının daha yolun başında çözüm yerine sorun çıkardığını ifade etti. Yıldız, “Görme engelli vatandaşların, tekerlekli sandalye kullananların ve çocukların kaldırımdan yola inmesine sebep olan çalışma Çayırovalı vatandaşları çileden çıkarttı. Çöp konteynırlarını yer altına almak için kaldırımların ortasına yapılan yeni çöp konteynırları vatandaşların kaldırımı kullanmalarını zorlaştırmanın yanı sıra kaldırımların bozuk halde bırakılmasından dolayı da görüntü ve çevre kirliliğine sebep oluyor” dedi.

“OTOBÜS DURAKLARI DA GEÇİŞİ ENGELLİYOR”

Yıldız, “Çayırova Belediyesi whatsapp hattına bildirilen bu duruma karşılık belediye whatsapp hattından, revize yapılarak durumun düzeltileceği geri dönüşü yapılan Çayırovalı vatandaşlar, ‘Madem revize yapılacak neden bu şekilde yapılarak bize zorluk çıkarılıyor ve neden bir iş iki defa yapılarak paramız israf ediliyor’ sorularını soruyor. İlçede birçok otobüs durağının da yayaların, görme engelli vatandaşların ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların geçişine engel olacak şekilde hizmet verdiğini belirten Çayırovalılar, Çayırova Belediyesi’nin kaldırımları düzenlemekten aciz oluşuna bir an önce son vermesini ve vatandaştan gelen tepkilere bir an önce cevap vermesini istediler” ifadelerini kullandı.
# Çayırova, başkanı, bir

16 Tem 2022 - 15:58 - Siyaset

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