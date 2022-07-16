16 Tem 2022 - 16:07- Gündem G: 16 Tem 2022 - 16:08

Yeni Emniyet binasına üstgeçit ve durak cebinin ihalesi tamam

Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele İl Emniyet Binası Yaya Üst Geçidi ve Durak Cebi Yapım İşi ihalesine 4 firma teklif verdi. En düşük teklif 17.306.920 TL ile GLO İnşaat’tan geldi
Yeni Emniyet binasına üstgeçit ve durak cebinin ihalesi tamam mask

Başiskele D-130 Yeni Gölcük Yolu üzerinde inşa edilen yeni Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidi ve toplu taşıma araçlarına yönelik durak cebi yapılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi. İhaleye 4 firma teklif verdi. En düşük teklif 17.306.920 TL ile GLO İnşaat firmasından geldi.

YAYA ÜST GEÇİDİ VE DURAK CEBİ

44 metre uzunlukta 3 metre genişlikte çelik konstrüksiyon olarak yapılacak yeni üst geçit, D-130 Karayolu üzerine inşa edilecek. Üst geçidin yanı sıra 295 metrelik bir durak cebi yapılarak toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği bir alan inşa edilecek. 2 adet asansörü olacak yaya üst geçidi tek açıklıklı olarak bir başında, bir de sonunda ayakları olacak şekilde projelendirildi. İhale sonrası yapımına başlanacak yaya üst geçidi ve durak cebi ile vatandaşların yeni emniyet müdürlüğü binasına ulaşımı kolaylaşacak.

YAN YOLLAR VE OTAPARKI YAPILDI

Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 3 kilometrelik yan yolları ve 14 bin metrekarelik otoparkı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştı.

FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

•             İlke Yapı İnşaat: 19.306.920 TL

•             Emay Mimarlık: 18.791.524 TL

•             Metre Enerji: 17.986.016,16 TL

•             GLO İnşaat: 17.306.920 TL.

# ile, tarafından, Başiskele, bir

16 Tem 2022 - 16:07 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.027.491 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi açık artırma ile satılacak mask
Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi açık artırma ile satılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını kiraya verecek mask
Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını kiraya verecek
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak mask
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak
Araba alamadığımız gibi artık ehliyet de alamayabiliriz  mask
Araba alamadığımız gibi artık ehliyet de alamayabiliriz 
5.Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor mask
5.Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor
Gölcük Belediyesi, ahırı yanan aileyi sevindirdi mask
Gölcük Belediyesi, ahırı yanan aileyi sevindirdi
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL