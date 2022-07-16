Yeni Emniyet binasına üstgeçit ve durak cebinin ihalesi tamam

Başiskele D-130 Yeni Gölcük Yolu üzerinde inşa edilen yeni Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidi ve toplu taşıma araçlarına yönelik durak cebi yapılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi. İhaleye 4 firma teklif verdi. En düşük teklif 17.306.920 TL ile GLO İnşaat firmasından geldi.

YAYA ÜST GEÇİDİ VE DURAK CEBİ

44 metre uzunlukta 3 metre genişlikte çelik konstrüksiyon olarak yapılacak yeni üst geçit, D-130 Karayolu üzerine inşa edilecek. Üst geçidin yanı sıra 295 metrelik bir durak cebi yapılarak toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği bir alan inşa edilecek. 2 adet asansörü olacak yaya üst geçidi tek açıklıklı olarak bir başında, bir de sonunda ayakları olacak şekilde projelendirildi. İhale sonrası yapımına başlanacak yaya üst geçidi ve durak cebi ile vatandaşların yeni emniyet müdürlüğü binasına ulaşımı kolaylaşacak.

YAN YOLLAR VE OTAPARKI YAPILDI

Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 3 kilometrelik yan yolları ve 14 bin metrekarelik otoparkı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştı.

FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

• İlke Yapı İnşaat: 19.306.920 TL

• Emay Mimarlık: 18.791.524 TL

• Metre Enerji: 17.986.016,16 TL

• GLO İnşaat: 17.306.920 TL.