Heybe Kadın Kooperatifi’nden 15 Temmuz Şehitleri için helva

Karamürsel Heybe Kadın Kooperatifi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümü ve şehitleri anısına yaptıkları helvaları işletmeciliğini yaptıkları sahilde bulunan Karamürsel Sualtı Sporları Derneği önünde ilçe halkına dağıttı. Kooperatif Başkanı Gonca Şimşek, “Kooperatif üyeleri olarak 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanları unutmadık. 15 Temmuz’u unutmadık. Asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz demokrasi zaferinin 6. yıldönümüne biz de katkıda bulunmak istedik. Tüm şehitlerimiz anısına yaptığımız helvamızı halkımıza ikram ettik” dedi.