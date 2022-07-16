16 Tem 2022 - 16:14- Gündem G: 16 Tem 2022 - 16:15

Hürriyet, hizmet araçlarının satın alımı için kredi yetkisi ve Nikomedya Vakfı için meclisi olağanüstü topluyor 

İzmit Belediye Meclisi, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in çağrısıyla 20 Temmuz Çarşamba günü hizmet araçlarının satın alımı için kredi yetkisi ve Nikomedia Vakfı protokolü imza yetkisi başlıklarıyla olağanüstü toplanıyor 
Hürriyet, hizmet araçlarının satın alımı için kredi yetkisi ve Nikomedya Vakfı için meclisi olağanüstü topluyor  mask

İzmit Belediye Meclisi 5 Temmuz’da yapılan olağan meclis toplantısının ardından, İzmit  Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çağrısıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 20 Temmuz Çarşamba günü olağanüstü toplanıyor. Son 3 meclistir gündemde olan ancak AKP ve MHP’li meclis üyelerinin her defasında süre uzatımı isteyerek oyaladığı hizmet araçlarının satın alınması ve kredi yetkisi verilmesi meclisin bir kez daha gündemine gelecek.

İZMİT TURİZMİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK MADDE

Olağanüstü meclisin diğer önemli maddesi ise Nikomedia Vakfı Protokolü olacak. İzmit Belediyesi, İzmit’in 3 bin yıllık tarihini açığa çıkaracak Çukurbağ Nikomedia kazıları için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ile protokol imzalamış ve kazıların sponsorluğunu üstlenmişti. Çalışmalar kapsamında kurulan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı ile işbirliği protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine ise AKP ve MHP’li üyeler karşı çıkmıştı. 

ENSAR VE TÜGVA’YA BÜYÜK DESTEK VERMİŞLERDİ

Bilindiği gibi önceki dönem AKP yönetimi, Ensar ve TÜGVA gibi vakıflara İzmit’in tarihi konaklarını tahsis etmiş, 25 yıla dayanan ayni ve nakdi destekler içeren protokollere imza atmıştı. Bu iki önemli gündem maddesiyle toplanacak İzmit Belediye Meclisi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında, 20 Temmuz saat 15:00’te İzmit Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

1.Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve finansmanı için kredi kullanılması ile ilgili 05.07.2022 tarih ve 69 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hakkındaki 08.07.2022 tarihli başkanlık makamı teklifi. 2.Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı ile işbirliği protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili 05.07.2022 tarih ve 62 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hakkındaki 08.07.2022 tarihli başkanlık makamı teklifi.

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16 Tem 2022 - 16:14 - Gündem

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