17 Tem 2022 - 09:31- Asayiş G: 17 Tem 2022 - 10:44

14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmit ilçesinde 2 Temmuz gecesi meydana gelen kazada ağır yaralanan Eray Kalyoncu, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, 2 Temmuz gecesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 54 ZK 536 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çarparak takla attı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde, H.K., B.C., S.E.C. ve Eray Kalyoncu (25) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Eray Kalyoncu, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 25 yaşındaki gencin dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan Eray Kalyoncu’nun yakınları, kendisinin yoğun bakım öncesi “Öleyim kurtulayım, öleceğim zaten” dediğini iddia etti. 25 yaşındaki Kalyoncu’nun cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi.

# kocaeli manset, kocaeli haber, Kocaeli, Kocaeli haberleri, kocaeli gazeteleri, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli Gazete, kocaeli manset-haber, son dakika haberleri, kocaeli son dakika, kocaeli gündem, Körfez, kocaeli guncel haberler, Gölcük, Darıca, kocaeli gazete haber, Çayırova, Kartepe, Başiskele, Gebze, , Dilovası, İzmit, kocaeli flas haber, sağlık, polis

17 Tem 2022 - 09:31 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.003.442 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tatilciler dönmeye başladı, İstanbul istikametinde trafik yoğunlaştı mask
Tatilciler dönmeye başladı, İstanbul istikametinde trafik yoğunlaştı
Otomobille uzun süre kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı mask
Otomobille uzun süre kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı
Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu mask
Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu
Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı mask
Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı mask
Patpat su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı mask
Sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL