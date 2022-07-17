Saldırgan hasta serbest kaldı

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., daha az aciliyet gerektiren yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S.A. ile tartışmaya başladı. Sekreter S.A.'nın beklemeleri gerektiğini anlatmasıyla bağırmaya başlayan H.A., S.A.'ya yumruk attı ve elini ısırdı. H.A., acil serviste görevli doktor G.N.K.'ye ise küfür ve hakaret etti.

Yüzünde ve boynunda morluklar olan, elinden ısırıldığı için yaralanan S.A.'nın tedavisi, mesai arkadaşları tarafından yapıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Tıbbi sekreter S.A.'ya yumrukla saldıran ve elini ısırarak yaralayan H.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.