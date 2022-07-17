Saldırgan hasta serbest kaldı

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., daha az aciliyet gerektiren yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S.A. ile tartışmaya başladı. Sekreter S.A.'nın beklemeleri gerektiğini anlatmasıyla bağırmaya başlayan H.A., S.A.'ya yumruk attı ve elini ısırdı. H.A., acil serviste görevli doktor G.N.K.'ye ise küfür ve hakaret etti.
Yüzünde ve boynunda morluklar olan, elinden ısırıldığı için yaralanan S.A.'nın tedavisi, mesai arkadaşları tarafından yapıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Tıbbi sekreter S.A.'ya yumrukla saldıran ve elini ısırarak yaralayan H.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Etkisiz Hale Getirmek - polisin müdahale etmesi gerekirdi, etmemiş...
diyelim ki benzer bir vatandas il emniyet müdürlüğüne gitti, ve bu sekilde saldırdı.. ne yapılırdı ? muhtemelen 2 defa uyarılır sonra da uygun bir sekilde vurularak durdurulurdu..bilemezsiniz, silah olabilir, bir insanı yaralayabilir, öldürebilir. en azından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmesi elleri kelepçelenerek risk olmaktan çıkarılması gerekirdi. burda polisin eksikliği devam ettiği sürece saldırılar öldürmeler yaralamalar devam edecek, bir banka soygununda bir terör saldırısında bir emniyet müdürlüğüne saldırıda nasıl hareket ediliyorsa, talimat her ne ise, aynısını burada uygulamak gerekiyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.