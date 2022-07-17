Derince Trafo Sokak’ta toprakarme imalatına devam

Derince Yenikent Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı bölgede bulunan Trafo Sokakta yoğun yol imalatına devam ediliyor. İş kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 20 metre genişliğinde 300 metre uzunluğundaki yolda toprakarme çalışmalarını sürdürüyor.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Genişletilerek 20 metreye çıkarılan Trafo Sokak’ta Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, menfez çalışmalarında sona doğru yaklaşıyor. 300 metre toprakarme duvar ve dolgu imalatının tamamlanmasından sonra yolda üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Genişletilmiş ve yenilenmiş hali ile yeni Trafo Sokak vatandaşlara daha iyi yol konforu sağlayacak.

ARAPTEPE SOKAK’A ASFALT SERİLDİ

Trafo Sokak’ta yapılan çalışmalardan dolayı alternatif yol olarak belirlenen Araptepe Sokak’ta da vatandaşların mağdur olmaması için yol yenileme ve onarım çalışması gerçekleşti. Çalışma dahilinde Araptepe Sokak’ın 220 metrelik kısmına asfalt serildi. Sokağın diğer kısmında ise bozuk olan yerler yama çalışmaları ile onarıldı.