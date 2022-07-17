17 Tem 2022 - 10:08- Gündem G: 17 Tem 2022 - 10:09

Karaaslan: Başkanımızın projede emeği ve katkısı çok

İzmit Belediyesinin Yerel Buğday Tohumunu Destekleme Projesi kapsamında İzmitli üreticilere daha önce dağıttığı Nusrat cinsi buğday tohumlarının hasadının ardından konuşan İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, “Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in projede emeği ve katkısı çok” dedi
Karaaslan: Başkanımızın projede emeği ve katkısı çok mask

İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası ortaklığında yürütülen Yerel Buğday Deneme Projesi kapsamında 438 üreticimize yüzde 90 hibeyle verilen ‘Nusrat’ cinsi buğday tohumunun hasadı Karaabdülbaki köyünde gerçekleştirildi. Hasada İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Karaabdülbaki Muhtarı Hüdayim Yılmaz ve üreticiler katıldı.

“ÇİFTÇİLER ÜRÜNDEN MEMNUN”

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan hasadın ardından yaptığı kısa konuşmasında, “İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Başkanımızın bu projede gerçekten katkısı ve emeği var. Proje başarılı oldu. Çiftçilerimizle şu anda aldığı üründen memnun. Allah bereket versin” değerlendirmesinde bulundu. 
# başkanı, İzmit belediyesi, ardından

17 Tem 2022 - 10:08 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Gültepeli - tek icraatı olmayan sözde belediye şeysi panter fatma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Temmuz 12:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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