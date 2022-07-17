Yılmaz: Üreticiler desteklendiğinde sonucun olumlu olduğunu görüyoruz

Henüz birkaç ay önce 438 üreticiye yüzde 90 hibeyle dağıtılan ‘Nusrat’ cinsi buğday tohumlarının ilk hasadı Karaabdülbaki Mahallesi’nde gerçekleştirildi. İlk hasadı gerçekleştiren çiftçiler ve mahalle muhtarı Hüdayim Yılmaz, aldıkları verimlilik karşısında memnun olduklarını dile getirdi. Yapılan ilk hasadın ardından konuşan üreticiler, buğday desteklerinden ötürü İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.
YILMAZ: TERTEMİZ BİR ÜRÜN ORTAYA ÇIKTI
Karaabdülbaki Köyü Muhtarı Hüdayim Yılmaz, “Üreticilerin desteklendiğinde sonucun ne kadar olumlu olduğunu görüyoruz bugün. Tertemiz bir ürün ortaya çıktı. Tüm çiftçilerimize bereketli olur İnşallah. Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.
ÜRETİCİLER: GÜZEL ÜRÜN ALDIK
Çiftçiler ise hasat sonrası yaptıkları konuşmada, “Bu tohumu ilk defa denedik, toprağımıza uygun olup olmadığını bilmiyorduk. Elimizden geldiği kadar bakımını yapmaya çalıştık. Karşılığında da güzel bir ürün aldık, bereketli bir ürün çıktı ortaya. Tüm çiftçilerin ürünleri bereketli olsun” diyerek düşüncelerini dile getirdiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.