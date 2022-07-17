17 Tem 2022 - 10:29- Gündem G: 17 Tem 2022 - 10:30

Kocaeli'de tüm yollar açık

Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Kuzey Marmara Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü tercih edince Kocaeli'de yoğunluk oluşmadı; TEM ile D-100'deki akıcı trafik dikkat çekti.
Kocaeli'de tüm yollar açık mask
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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil yörelerinde geçirenler, dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a dönmeye başladı. Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirdere Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. D-100 kara yolunda da akıcı bir trafik olduğu görüldü.
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17 Tem 2022 - 10:29 Kocaeli- Gündem

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