Kocaeli'de tüm yollar açık

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil yörelerinde geçirenler, dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a dönmeye başladı. Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirdere Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. D-100 kara yolunda da akıcı bir trafik olduğu görüldü.