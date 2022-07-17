Ziya Alkurt gündemimizde

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Okan Eken, Yalçın Kılınç ve Cem Ekinci’yi resmen renklerine bağlayan, Yusuf Cihat Çelik, Tayfun Aydoğan ve Oktay Balcı ile prensipte anlaşan yeşil siyahlılar 2 sezon önce Altay ile şampiyonluk yaşayan, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Keçiörengücü’nde forma giyen kanat forvet Ziya Alkurt ile ilgileniyor.
300’E YAKIN MAÇI VAR
Keçiörengücü ile 1 yıl sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Akçaabat Sebat, Sürmene, Beşikdüzü, 1461 Trabzon, Bayrampaşa, Ordu, Giresun, Denizli ve Kayserispor’da da oynadı. Ziya’nın Süper Lig’de 11, 1. Lig’de 203, 2. Lig’de 46, 3. Lig’de 12 ve Türkiye Kupası’nda da 19 olmak üzere, toplam 294 maçta 57 gol, 32 de asisti bulunuyor. Öte yandan yeşil siyahlılar Beykan Şimşek ile de temaslarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.