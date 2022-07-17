Ziya Alkurt gündemimizde

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Okan Eken, Yalçın Kılınç ve Cem Ekinci’yi resmen renklerine bağlayan, Yusuf Cihat Çelik, Tayfun Aydoğan ve Oktay Balcı ile prensipte anlaşan yeşil siyahlılar 2 sezon önce Altay ile şampiyonluk yaşayan, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Keçiörengücü’nde forma giyen kanat forvet Ziya Alkurt ile ilgileniyor.

300’E YAKIN MAÇI VAR

Keçiörengücü ile 1 yıl sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Akçaabat Sebat, Sürmene, Beşikdüzü, 1461 Trabzon, Bayrampaşa, Ordu, Giresun, Denizli ve Kayserispor’da da oynadı. Ziya’nın Süper Lig’de 11, 1. Lig’de 203, 2. Lig’de 46, 3. Lig’de 12 ve Türkiye Kupası’nda da 19 olmak üzere, toplam 294 maçta 57 gol, 32 de asisti bulunuyor. Öte yandan yeşil siyahlılar Beykan Şimşek ile de temaslarını sürdürüyor.